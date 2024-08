Porsche steigt bei Varta ein und will 2025 Fabrik in Nördlingen eröffnen

Die nähere Zukunft von Varta scheint gesichert: Am Samstag gab der Batteriehersteller bekannt, dass er sich mit Finanzgläubigern und Investoren auf ein Sanierungskonzept geeinigt habe und der Finanzierungsbedarf langfristig gesichert sei. Porsche plant nach eigenen Angaben in Nördlingen den Bau einer Fabrik.

Zunächst zur finanziellen Lage: Laut einer Varta-Mitteilung gibt es einen Schuldenschnitt, die Verbindlichkeiten werden demnach von 485 Millionen auf 200 Millionen Euro verringert. Das Grundkapital von Varta wird auf null gesetzt, daran anschließend stehe eine Kapitalerhöhung von 60 Millionen Euro an. Davon seien 40 Millionen Barmittel, weitere 60 Millionen sollen über Darlehen an den Konzern fließen, „unter anderem zur Stärkung der Konzernliquidität und für künftige strategische Investitionen im Rahmen der technologischen Weiterentwicklung“. Die Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2027.

Porsche plant, Mehrheit bei V4Drive-Battery zu übernehmen

Für den Aufsichtsratsvorsitzenden und Mehrheitsaktionär Michael Tojner stellt die Einigung „einen entscheidenden Wendepunkt für die Zukunft der Varta AG dar“, wie er auf der Homepage des Batterieherstellers zitiert wird: „Trotz der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen bietet das Unternehmen großes Potenzial, um Europas Batteriezellforschung und -produktion unabhängiger von asiatischen Lieferanten zu gestalten. Gemeinsam mit Porsche wollen wir einen Beitrag dazu leisten.“

Wie bereits zuletzt im Raum stand, gehen Porsche und Varta eine strategische Partnerschaft ein. Porsche will eine Mehrheitsbeteiligung an der Varta-Tochterfirma V4Drive Battery GmbH übernehmen. Lutz Meschke, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorstandsmitglied für Finanzen und IT der Porsche AG, schildert in einer Unternehmensmitteilung: „Varta und Porsche arbeiten beim Thema Hochleistungs-Batteriezellen eng zusammen. Mit der geplanten Mehrheitsübernahme von V4Drive wollen wir das Unternehmen voranbringen und damit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt von Schlüsseltechnologien am Standort Deutschland leisten.“

Varta soll Minderheitsaktionär bei V4Drive bleiben

Varta solle weiterhin als Minderheitsaktionär bei V4Drive dabei bleiben, aus Sicht des Sportwagenherstellers ist es daher notwendig, Varta zu stabilisieren. Deswegen möchte Porsche sich mit weiteren Partnern „an der geplanten finanziellen Neuaufstellung der Varta AG“ beteiligen. Demnach will Porsche 30 Millionen Euro investieren, diese Summe soll direkt der Varta AG zugutekommen. Wenn die Neukapitalisierung abgeschlossen ist, werden Tojner und Porsche Gesellschafter der Varta AG.

Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters sagte Varta-CEO Michael Ostermann, dass man in fortgeschrittenen Gesprächen mit weiteren Investoren sei, die bei Varta einsteigen wollen. Arbeitsplätze möchte Varta wohl in der Verwaltung abbauen, ansonsten plant Varta einzustellen: „Wir wollen wachsen, sowohl mit Batteriespeichern für Photovoltaik-Anlagen als auch mit den Knopfzellen für die Apple-Kopfhörer. Dort suchen wir derzeit sogar Personal.“

Porsche möchte Produktionsanlage in Nördlingen 2025 in Betrieb nehmen

Die Standorte sollen erhalten bleiben und die Ankündigung von Porsche dürfte vor allem in Nördlingen für Aufatmen sorgen. Denn mit dem V4Drive-Geschäft, großformatigen Lithium-Ionen-Rundzellen, setzt der Sportwagenhersteller auf den Antrieb des Porsche 911 Carrera GTS. Bei Porsche heißt es weiter: „Der im Frühjahr 2024 beschlossene und von Porsche auf den Weg gebrachte Bau einer weiteren Produktionsanlage für Booster-Zellen in Nördlingen wird plangemäß fortgeführt. Im kommenden Jahr soll die Anlage in Betrieb gehen. Porsche will sie als Sacheinlage in die V4Drive Battery GmbH einbringen. Es ist geplant, dass V4Drive perspektivisch auch weitere Kunden abseits von Porsche adressiert.“

Im Juli 2022 hatte der Bauausschuss des Nördlinger Stadtrates ursprünglich den Weg für den Bau einer neuen Fabrik frei gemacht, die auf einer Fläche von 6,2 Hektar im Industriegebiet Langenwiesen Ost gebaut werden sollte – der Plan war, dass in diesem Werk die Batterie V4Drive SE gefertigt werden solle. Allerdings lag das Projekt zuletzt auf Eis, ein Varta-Sprecher hatte damals erklärt, dass man einen Geldgeber oder Partner benötige, um die neue Halle in Nördlingen zu bauen. Mit Porsche scheint dieser wohl gefunden. Details zu den Auswirkungen auf den Nördlinger Standort konnte ein Unternehmenssprecher am Sonntag auf Anfrage nicht nennen, die Einigung sei aber ein Durchbruch auf dem Weg zur Sanierung von Varta.

Aktionäre von Varta gehen leer aus

Voraussetzung für die Mehrheitsübernahme von V4Drive sind noch kartellrechtliche Freigaben und eine erfolgreiche Umsetzung des Sanierungsverfahrens der Varta AG, so Porsche. Varta teilt abschließend mit, dass sich das Unternehmen durch diese Maßnahmen substanziell entschulden und langfristig finanzieren könne.

Im Juli hatte Varta bekanntgegeben, dass der Konzern ein Restrukturierungsvorhaben nach dem Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz (StaRUG) anstrebe - das bedeutet letztlich, dass Aktionäre leer ausgehen. Das ist laut Varta-Geschäftsführer Ostermann nun auch der Fall: Varta werde von der Börse genommen. Man habe es versucht, doch rechtlich sei es in der aktuellen Situation nicht möglich, Kleinaktionäre an Bord zu holen.