Historisches Stadtmauerfest und Co: Diese Feste stehen 2025 im Ries an

Das Jahr 2025 ist erst wenige Monate alt, doch schon jetzt ist klar: Dieses Jahr wird im Ries wieder viel gefeiert. Natürlich sind da die Feste, die in jedem Jahr anstehen, doch es gibt auch so manche besondere Feierlichkeit – so steht in Nördlingen beispielsweise wieder das Historische Stadtmauerfest an.

Nördlingens Veranstaltungschef Daniel Wizinger freut sich darauf besonders, das sei aber keine Abwertung der anderen Feste: „Aber im Stadtmauerfestjahr thront das Stadtmauerfest über allem.“ Ende Januar stehe das erste Treffen mit allen Gastronomen an. Doch auch sonst ist viel geboten: Hier gibt es alle wichtigen Termine in der Übersicht.

Veranstaltungen im Ries: Ipf-Ries-Halbmarathon am 3. Mai, Stabenfest vom 9. bis 12. Mai

Im Februar stand noch so manche Faschingsveranstaltung an, doch jetzt wird es langsam wärmer. Der Frühjahrsmarkt in Nördlingen mit verkaufsoffenem Sonntag findet am 30. März statt. Die Geschäfte haben von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet. In Oettingen ist der Frühjahrs- bzw. Ostermarkt am 6. April von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Am 5. April ist in Megesheim der Rieser Starkbieranstich geplant. Am 12. April findet in Nördlingen wieder die beliebte Kneiptour statt.

Den Mai läutet der 16. Ipf-Ries-Halbmarathon ein, der am 3. Mai wieder von Bopfingen nach Nördlingen führt. Am 4. Mai ist in Oettingen der Maimarkt zum Thema Blaulicht. Den anschließenden Termin haben vor allem die Kinder in Nördlingen sowieso schon auf dem Schirm: das Stabenfest 2025 (9. bis 12. Mai). Am Montag, 12. Mai, findet, sofern es die Witterung zulässt, der jährliche Umzug am Stabenmontag statt. Hier geht es im Februar in die intensive Planung, so Wizinger, Bewerbungsfrist für die Schausteller auf der Kaiserwiese ist der 1. Februar.

Oettinger Residenzkonzerte beginnen im Mai 2025, Nördlinger Mess‘ startet am 21. Juni

Die Oettinger Residenzkonzerte starten ihre Saison ebenfalls im Mai, vom 17. Mai bis 18. Oktober sind hier verschiedene Konzerte geplant. Am Wochenende des 24. und 25. Mai findet der Kunsthandwerkermarkt in Nördlingen statt. Vom 25. Mai bis 8. Juni gibt es wieder die Oettinger Musiktage, die nur alle zwei Jahre stattfinden. Vom 30. Mai bis 1. Juni sind zudem die Oettinger Kreativtage, am 14. Juni der Nördlinger Rosenmarkt.

Bald darauf folgt einer der Höhepunkte im Festkalender vieler Rieserinnen und Rieser: die Nördlinger Mess‘ samt Rieser Verbraucheraustellung. Die Mess‘ läuft vom 21. bis zum 30. Juni, auf der Kaiserwiese wird wieder eine Menge geboten sein. Die Planung für dieses Fest ist laut Wizinger bereits sehr weit, die Verträge seien schon rausgeschickt worden. Für alle Musikfans natürlich wichtig: das Wudzdog-Open-Air, das vom 19. bis 22. Juni in Dornstadt (Auhausen) stattfinden wird.

Herbst 2025 mit Jakobikirchweih in Oettingen und Stadtmauerfest in Nördlingen

Für alle Läuferinnen und Läufer ist der Nördlinger Stadtlauf am 5. Juli natürlich ein fixer Termin. Ende Juli steht in Oettingen dann wieder die Jakobikirchweih an, terminiert ist sie vom 25. bis 28. Juli. Einen Nachschlag gibt es wie immer mit dem Kabarett im Festzelt einen Tag später: Am 29. Juli kommt Wolfgang Krebs mit seinem Programm: „Bavaria First!“ In den Tagen zuvor wird wenige Kilometer entfernt in Megesheim ein Festival gefeiert: „Der Krater bebt“ findet vom 24. bis 26. Juli statt.

Für viele Nördlinger ebenfalls wichtig: der Altstadtflohmarkt am 2. August. Am 9. August ist in Oettingen das Altstadtfest „Summer in the City“ geplant. Dann folgt schon einige Wochen später das Historische Stadtmauerfest, das viele Personen nach Nördlingen locken wird. Das Stadtmauerfest findet vom 12. bis 14. September statt. „So ein Fest in der Altstadt zu organisieren, ist eine enorme Herausforderung“, sagt Wizinger, aber es sei etwas Besonderes.

Donau-Ries-Ausstellung in Nördlingen findet Anfang Oktober 2025 statt

Am 27. und 28. September ist in Nördlingen Kunst- und Kreativmarkt, der 28. ist auch ein verkaufsoffener Sonntag. Regelmäßig, aber nicht jährlich, findet die Donau-Ries-Ausstellung statt, die 2025 wieder in Nördlingen stattfinden wird: Termin ist 1. bis 5. Oktober. Zuletzt war die Ausstellung 2019 in Nördlingen zu Gast. Der nächste Marktsonntag und Herbstmarkt in Nördlingen ist am 19. Oktober.

Noch denkt da aktuell natürlich niemand daran, doch auch der Weihnachtsmarkt ist nach Angaben des Stadtmarketingvereins schon terminiert: vom 28. November bis 23. Dezember. Doch bis dahin werden erst einmal viele andere Feste gefeiert.