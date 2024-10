Frau sieht betrunkenen Fahrer vor ihr und nimmt Verfolgung auf

Eine Frau hat am Montagabend dabei geholfen, einen betrunkenen Autofahrer ausfindig zu machen. Am Abend teilte eine Verkehrsteilnehmerin laut Polizeibericht mit, dass vor ihr ein Pkw in Schlangenlinien fährt. Die Frau fuhr bis zum Eintreffen der Polizeistreife hinter dem Pkw her und beobachtete, wie der Mann quer über die Nürnberger Straße fuhr. Kurz nach der Tankstelle prallte dieser gegen eine Laterne und kam dort zum Stehen.

Die eingesetzten Polizisten nahmen bei der Unfallaufnahme deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann wahr und wollten einen Alkoholtest durchführen. Da der 63-Jährige den Atemalkoholtest verweigert habe, sei eine Blutentnahme angeordnet worden. Gegen diese Anordnung sperrte sich der Mann den Angaben nach. Als der Mann in den Streifenwagen gebracht wurde, habe er versucht, sich aus den Griffen der Polizisten zu drehen und zu wenden, sodass ihm Handschellen angelegt werden mussten.

Als der Mann in den Streifenwagen gesetzt wurde, habe er nach einem der Polizisten getreten und diesem am Knie getroffen. Der Polizist wurde hierbei nicht verletzt. Zudem soll er die Beamten auch noch beleidigt haben. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (AZ)