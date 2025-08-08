Summer-Breeze: Polizei warnt vor „erheblichen Verkehrsbelastungen“

Im Zeitraum vom 12. bis einschließlich 17. August 2025 findet in Dinkelsbühl das Summer-Breeze-Festival statt. Aufgrund des erwarteten hohen Besucheraufkommens, insgesamt werden mehr als 45.000 Besucher erwartet, kann es zu erheblichen Verkehrsbelastungen in der Umgebung kommen, teilt die Polizeiinspektion Dinkelsbühl mit.

Die Staatsstraße 2218 zwischen Dinkelsbühl und Wittelshofen werde während des Festivals vollständig gesperrt. Die Staatsstraße, die bereits ab Montag, den 11. August gesperrt wird, ist nur für Anwohner, Anlieger und Festivalbesucher frei befahrbar, so die Beamten. Die Polizei werde die Einhaltung der Verkehrsverbote im Bereich der Sperrung, insbesondere in den Ortsteilen Illenschwang und Sinbronn streng kontrollieren.

Summer-Breeze: Staatsstraße 2218 zwischen Dinkelsbühl und Wittelshofen gesperrt

Erhöhtes Verkehrsaufkommen wird von der Polizei im Bereich der Stadt Dinkelsbühl, der Gemeinde Wilburgstetten, im Bereich Wittelshofen sowie Wassertrüdingen erwartet. Eine Anreiseroute, von der Autobahn A6 kommend, ist über die Anschlussstelle Ansbach in Richtung Wassertrüdingen nach Wittelshofen und Wilburgstetten ausgeschildert. Eine weitere wichtige Anfahrtsroute verläuft von der Autobahn A7 kommend über Ellwangen, Tannhausen, Rühlingstetten nach Wilburgstetten.

Der überregionale Verkehr werde dringend gebeten, weiträumig um das Festivalgebiet herumzufahren. „Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und um die Beachtung der ausgeschilderten Umleitungen und Hinweise. Planen Sie ausreichend Zeit für Ihre Fahrten ein und vermeiden Sie, wenn möglich, die Anreise mit dem Auto in dem genannten Zeitraum“, so die Polizei abschließend. (AZ)