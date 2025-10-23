Icon Menü
Verkehrsunfall Alerheim: Fehler beim Abbiegen führt zu erheblichem Sachschaden

Alerheim

Fehler beim Abbiegen sorgt für 4500 Euro Schaden

Verkehrsunfall bei Alerheim verursacht erheblichen Sachschaden
    Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwoch, 22.10, zwischen Möttingen und Fessenheim gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 60-Jähriger gegen 12.15 Uhr mit seinem Wagen auf der Ortsverbindungsstraße von Alerheim in Richtung Staatsstraße um der dortigen Einmündung nach links in Richtung Fessenheim einzufahren. Beim Abbiegen übersah er den aus Richtung Möttingen kommenden Wagen eines 27-Jährigen. An dieser Einmündung galt für den 60-Jährigen das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro. (AZ)

