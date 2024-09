Ein Verkehrszeichen ist bereits am 12. September in Lochenbach/Auhausen entwendet worden. Das Schild mit dem Hinweis „Mäharbeiten“ war am Ortseingang von Lochenbach aufgestellt gewesen, so der Polizeibericht. Der Entwendungsschaden beträgt 260 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)

