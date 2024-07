Anhänger nach Festival in Megesheim verschwunden - Polizei sucht Zeugen

Ein Anhänger ist in den vergangenen Tagen in Megesheim verschwunden. Wie die Polizei mitteilt, stellte ein Besucher eines Festivals seinen Pkw-Anhänger am Mittwoch am Ortsausgang im Wiesenweg ab. Als er am Sonntag den Anhänger beladen wollte, war dieser weg. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Anhängers und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

