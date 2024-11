Versuchter Mord: Nördlinger zu 11,5 Jahren Haft verurteilt

Die Kammer des Landgerichts ist dem Plädoyer der Verteidigerinnen nicht gefolgt: Am Mittwoch hat das Gericht einen 47-jährigen Nördlinger zu 11,5 Jahren Haft verurteilt, unter anderem wegen versuchten Mordes. Die Anwältinnen Kerstin Küfner und Bettina Anselstetter hatten auf gefährliche Körperverletzung plädiert.

Seit einigen Wochen musste sich der 47-Jährige vor Gericht verantworten, er hatte einen 27-Jährigen mit einem Messer am Hals attackiert. Der 27-Jährige hatte den Mann mit Drogen beliefert, vor Gericht gab es Einblicke in die Drogenszene in Nördlingen. Mehr zum Urteil in Kürze. (mit jltr)