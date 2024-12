Videoserie: „Plattdeutsch ist die Sprache meiner Kindheit auf dem Lande“

An einem „Moin“, gebrummt zu jeder Tageszeit, erkennen die Nordlichter einander, sagt Hilke Paulsen. Oft komme es zwar nicht vor, dass sich so jemand nach Süddeutschland verirre: Aber gelegentlich begegne sie einem Norddeutschen auch in Donauwörth, besonders in ihrem Beruf als Lokführerin. Paulsen selbst stammt aus Schleswig-Holstein, verbrachte dort ihre Kindheit auf dem Land. Gesprochen wurde in der Familie Hoch- und Plattdeutsch. Bis heute ist die Minderheitensprache Platt die Sprache ihrer Kindheit und ihrer Heimat geblieben, sagt Paulsen.

