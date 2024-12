Videoserie: „Im Dialekt bin ich näher dran an den Leuten“

In Tapfheim hat Monika Heck gelernt, dass Schwäbisch nicht gleich Schwäbisch ist. Sie verbrachte ihr Leben bisher auf der baden-württembergischen Seite, erst vor fünf Jahren zog sie nach Bayerisch-Schwaben. Ganz fremd sei es ja trotz allem nicht, an manchen Ecken und Enden gebe es eben ein paar unterschiedliche Namen für ganz alltägliche Gegenstände. „Gesälz“ etwa sei Baden-Württemberg-Schwäbisch für Marmelade. „Jetzt sind wir also hier. Und es gibt manchmal Verständigungsschwierigkeiten“, fasst Monika Heck zusammen und sie lacht.

