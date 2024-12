Videoserie: „Mein Dialekt ist ein Teil von mir“

Den Unterschied zwischen Standarddeutsch und Dialekt hat Werner Kunzmann auf schmerzliche Art und Weise lernen müssen. In der Volksschule in Nördlingen sprach er in der Schule Mundart, auch seine Aufsätze durfte er im Dialekt verfassen. Am Gymnasium stand dann eine rote Fünf auf dem ersten Aufsatz und der Kommentar des Deutschlehrers, „schreib Deutsch!“ „Das war ein Schock für mich“, sagt Werner Kunzmann heute und lacht ein bisschen. „Und, ja. Dann habe ich Deutsch gelernt.“

