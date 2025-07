Musik, Sport, Feuerwehrfeste und Ausstellungen: Das ist im Kreis am Wochenende geboten

Langeweile? Die kann es am Wochenende im Landkreis Donau-Ries eigentlich nicht geben. Denn es stehen zahlreiche Veranstaltungen an. Von Konzerten über Ausstellungen und Mitmachaktionen - die Auswahl ist groß.

Konzerte

Am 4. Juli startet das Wochenende mit einem Konzert der Reihe „Musik am Marktplatz“ in Nördlingen. Ab 18 Uhr können Besucher und Besucherinnen unterschiedlichen Stücken der Musikkapelle Reimlingen lauschen und so entspannt in das bevorstehende Wochenende starten. Am Samstag, 5. Juli, findet um 12 Uhr in der St.-Georgs-Kirche Nördlingen ein Vorspiel der ökumenischen Blechbläserformation „Brassix“ statt. Das Ensemble besteht bereits seit 30 Jahren und präsentiert seine Stücke unter der Leitung von Diakon Eckhard Vörding. Im Zuge der Leitheimer Schlosskonzerte 2025 spielt der Pianist Markus Becker, ebenfalls am Samstag, 5. Juli, einige Jazz-Improvisationen über Ideen von Ludwig van Beethoven. Die zweistündige Aufführung beginnt um 17.30 Uhr. Am selben Tag ist für 19 Uhr ein Residenzkonzert des Oettinger Bachorchesters geplant. Ebenfalls im Rahmen der Leitheimer Schlosskonzerte wird die Harfenistin Anaëlle Tourret gemeinsam mit dem Violinisten Brieuc Vourch einige Stücke von Johann Sebastian Bach, französischen Komponisten der Romantik und rumänischen Tänzen von Bartók spielen. Das Konzert findet am 6. Juli von 11 bis 12.30 Uhr statt und kostet 41 Euro pro Person. Ebenfalls am Sonntag werden die Harburger, Donauwörther sowie die Oettinger Stadtkapelle im Schlosshof der Harburg die Harburger Serenade spielen. Spenden zugunsten der Kartei der Not und der Kulturstiftung Harburg sind erbeten.

Zum Mitmachen

Am Freitag öffnet von 15 bis 17 Uhr das Reparaturcafé im Mehrgenerationenhaus Donauwörth (Andreas-Mayr-Straße 3b) seine Türen. Jung und Alt haben die Möglichkeit, Gegenstände aus den unterschiedlichsten Bereichen wieder auf Vordermann zu bringen. Das Mehrgenerationenhaus versorgt die Besucher und Besucherinnen dabei mit Pommes sowie Kaffee und Kuchen im Gegenzug für eine Spende. Vom 4. bis zum 8. Juli findet die diesjährige Ipfmess statt. Ein Höhepunkt ist der Ipfmessumzug am Samstagnachmittag ab circa 13.45 Uhr. Wer es etwas sportlicher mag, ist beim Nördlinger Stadtlauf gut aufgehoben. Die geschätzten 1500 Teilnehmer starten von 11.30 bis 18 Uhr in unterschiedlichen Kategorien und Altersgruppen zwischen 400 Meter und 6 Kilometer. Karin Schießl veranstaltet am Samstag von 15 bis 17 Uhr ein Event unter dem Motto „Kreistänze aus aller Welt“. Gemeinsam werden unterschiedliche ruhige und beschwingte Tänze erlernt. Dies findet im Natur- und Umweltbildungszentrum in Tagmersheim statt. Ein weiteres sportliches Event findet am Sonntag, 6. Juli, in Monheim statt - der Auftakt des Stadtradelns 2025. Los geht es um 11 Uhr. Besucher und Besucherinnen haben unter anderem die Möglichkeit, sich am Informationsstand des ADFC und der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth zum ordnungsgemäßen Verhalten im Straßenverkehr zu informieren.

Ausstellungen

Das Rieser Oldtimertreffen findet am Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 17 Uhr, im Bayrischen Eisenbahnmuseum in Nördlingen statt. Für Oldtimerfahrer ist der Eintritt frei. Zudem gibt es im Stadelmüllerweg in Wemding am Samstag, 5. Juli eine Gewerbeschau mit über 60 Ausstellern.

Feuerwehren

An diesem Wochenende feiern die Freiwilligen Feuerwehren aus Hochaltingen und Hürnheim ihre Jubiläen.