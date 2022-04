Nachruf

Langjähriger Festwirt der Nördlinger Mess' ist gestorben

Plus Jürgen Papert schnupperte schon als Kind Festzelt-Luft. Mit Nördlingen fühlte er sich über Jahrzehnte hinweg eng verbunden. Nun starb er im Alter von 67 Jahren.

Von Dorothea Fischer und Robert Milde

Am vergangenen Samstag ist Jürgen Sony-Boy Papert im Alter von 67 Jahren gestorben. 2019 wurde der langjährige Festwirt der Nördlinger Mess' im Urlaub so krank, dass er sich nie gänzlich davon erholte. Sein gesundheitlicher Zustand verschlechterte sich in den vergangenen drei Monaten kontinuierlich, sagte Sohn Christian Papert. Der Trauergottesdienst mit Urnenbeisetzung findet am 11. Mai in der Herz-Jesu-Kirche in Paperts Heimatort Bechhofen bei Ansbach statt. Jürgen Papert hinterlässt seine Ehefrau Gerlinde, mit der er seit mehr als 50 Jahren zusammen war, sowie Sohn Christian, der die Geschäfte des Familienbetriebs weiterführt, und Tochter Désirée.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

