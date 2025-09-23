Erst Futtermittelhändler, dann Priester, jetzt Autor: Die außergewöhnliche Lebensgeschichte eines Riesers

Der Lachberg ist ein stiller Ort mit weiter Sicht über das Ries. Auf einem 3000 Quadratmeter großen Grundstück residiert dort Hans Urban. Will man ihn besuchen, kommt man zunächst an mehr als 80 Tafeln mit weisen Sinnsprüchen vorbei, die rechts und links des Zufahrtsweges stehen. Urban sitzt unter seiner Pergola und strahlt über das ganze Gesicht. Dem selbst ernannten Halb-Eremit und Hobby-Philosoph vom Lachberg - der Berg gehört zur Gemeinde Ederheim - sieht man sein Alter nicht unbedingt an, so viel Lebensfreude und positive Energie versprüht er.

