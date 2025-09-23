Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Futtermittelhändler, Priester, Autor: Hans Urbans inspirierende Lebensreise

Ederheim

Erst Futtermittelhändler, dann Priester, jetzt Autor: Die außergewöhnliche Lebensgeschichte eines Riesers

Hans Urban wohnt im Ries auf dem Lachberg. Nicht nur einmal hat er sein Leben umgekrempelt. Warum er sich selbst als Pfarrer „suspendiert“ hat.
Von Peter Urban
    • |
    • |
    • |
    Hans Urban ist erst mit Mitte 40 Pfarrer geworden. Dann hat er sich jedoch von der katholischen Kirche abgewandt.
    Hans Urban ist erst mit Mitte 40 Pfarrer geworden. Dann hat er sich jedoch von der katholischen Kirche abgewandt. Foto: Peter Urban

    Der Lachberg ist ein stiller Ort mit weiter Sicht über das Ries. Auf einem 3000 Quadratmeter großen Grundstück residiert dort Hans Urban. Will man ihn besuchen, kommt man zunächst an mehr als 80 Tafeln mit weisen Sinnsprüchen vorbei, die rechts und links des Zufahrtsweges stehen. Urban sitzt unter seiner Pergola und strahlt über das ganze Gesicht. Dem selbst ernannten Halb-Eremit und Hobby-Philosoph vom Lachberg - der Berg gehört zur Gemeinde Ederheim - sieht man sein Alter nicht unbedingt an, so viel Lebensfreude und positive Energie versprüht er.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden