Frau will rechts an Linksabbiegern vorbeifahren: Unfall

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag, gegen 16 Uhr, auf der Emil-Eigner-Straße in Nördlingen ereignet. Laut Polizeibericht wollte eine 30 Jahre alte Frau wollte mit ihrem Auto von der Emil-Eigner-Straße nach rechts auf die Wemdinger Straße einbiegen. Da sich der Verkehr aufgrund der Linksabbieger etwas staute, wollte die Frau mit ihrem Pkw an den warteten Linksabbiegern rechts vorbeifahren. Dabei touchierte sie den links neben ihr stehenden Lkw eines 66-jährigen Mannes. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. (AZ)