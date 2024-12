Unfall mit hohem Sachschaden bei Marktoffingen

Bei Marktoffingen ist es am Freitag zu einem Unfall infolge von einer missachteten Vorfahrt gekommen. Gegen 17.30 Uhr ereignete sich der Unfall an der Einmündung der Kreisstraße auf die B25. Eine 19-Jährige war mit ihrem Auto nach rechts in die Bundesstraße eingebogen und hat dabei ein von links kommendes Fahrzeug übersehen, das Vorfahrt hatte. Bei dem Zusammenstoß entstand laut Polizei ein Schaden von rund 16.000 Euro. (AZ)

