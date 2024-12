Totalschaden nach Crash: Fahrer übersieht Vorfahrtsregelung

Weil er die Vorfahrt eines anderen Autos missachtet hat, hat ein Autofahrer am Dienstag in Wallerstein einen Unfall verursacht. Der Polizei zufolge fuhr der 59-Jährige gegen 17.30 Uhr die Bundesstraße 25 von Dinkelsbühl kommend in Richtung Nördlingen. Bei Wallerstein fuhr er auf die Ausfahrt in Richtung der Staatsstraße 1060. An der dortigen Einmündung wollte er nach links in Richtung Kirchheim abbiegen. Dabei übersah er das von rechts kommende Auto eines 22-Jährigen, welcher die Staatsstraße in Richtung Benzenzimmern befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Autos, wobei beide einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitten und abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (AZ)

