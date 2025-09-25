Szenario Feuer im Wald: Wehren üben im Ries für den Ernstfall

Klaus Schwager, seines Zeichens Kreisbrandmeister und Inspektionsausbilder im Kreisfeuerwehrverband Donau-Ries, hat sich zur Brandschutzwoche 2025 in Bayern eine hochaktuelle Szenerie ausgedacht: Bei der unangekündigte Feuerwehrübung in seinem Bezirk sollte es um einen Waldbrand gehen. „Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass im Zuge des Klimawandels auch hierzulande die Waldbrandgefahr größer wird“, sagt Schwager. Als Ort wurde bewusst ein Gebiet ausgewählt, das an der Landesgrenze zu Baden-Württemberg liegt.

Es handelte sich um den Gemeindewald Wallerstein, zwischen Munzingen und Zipplingen. Denn so konnte auch die Zusammenarbeit der Wehren diesseits und jenseits der Landesgrenze geübt werden. Rund 180 Feuerwehrleute aller Feuerwehren des Kreisfeuerwehrverbandes 2/1 im Donau-Ries wurden unangekündigt alarmiert. „Außer mir wussten nur zwei weitere Kollegen Bescheid“, sagt Klaus Schwager und lächelt, „um wirklich unter realistischen Verhältnissen üben zu können.“ Und um solche Fragen zu klären: „Wie lange brauchen wir?“, „Wie und wo kommen wir an genügend Löschwasser?“ „Wie können wir uns selbst und die Fahrzeuge effektiv schützen?“ Wobei auch berücksichtigt werden musste, dass „nur“ die Freiwilligen Feuerwehren Dürrenzimmern und Ederheim im Kreisverband über eine sogenannte Waldbrandausrüstung verfügen.

Waldbrand im Ries: Große Übung für den Ernstfall

Dass auch Marco Zeltner von der Freiwilligen Feuerwehr Donauwörth, Kreisausbilder und Fachberater Vegetationsbrandbekämpfung im Landkreis, einbezogen war, begrüßte dieser ausdrücklich: „Es freut mich immer sehr, wenn mein Thema behandelt wird und sich die Feuerwehren für kommende Einsätze weiterbilden können.“ 20 Minuten nach dem Alarm trafen die ersten Kräfte am Einsatzort ein, die jeweiligen Gruppenführer besprachen die möglichen Wasserübergabepunkte, es wurden Pumpen und der Kaskadenaufbau vorbereitet, Löschwasserbehälter aufgebaut und befüllt und weitere taktische sowie organisatorische Maßnahmen ergriffen. Auch zum Eigenschutz der Löschfahrzeuge musste eine Logistik (Wasserreserve und Schnellangriffsmöglichkeit) aufgebaut werden.

Schließlich begann der sogenannte Löschangriff selbst, die Wasserübergabepunkte funktionierten reibungslos, es wurde ausreichend Wasser für vier D-Rohre für den Dauerbetrieb bereitgestellt. „Die Zusammenarbeit mit den Gruppenführern hat außerordentlich gut geklappt“, konnte der Kreisbrandmeister feststellen, „und es kamen tolle Ideen von den Feuerwehren selbst.“ Knapp eine Stunde nach dem Alarm war eine sogenannte „Riegelstellung“ in Betrieb und eine Kaskade von 70 Metern Breite mit ausreichend Wasser abgedeckt. Die einzigen Schwierigkeiten bereitete, wenn man so will, der Funkkontakt mit den Kameraden aus Baden-Württemberg: Der Funk ist inkompatibel. Doch auch diese Hürde wurde mit jeweils zwei nur dafür abgestellten Kollegen genommen. „Hier müssen wir auf lange Sicht besser werden, das hat die Übung gezeigt“, meint Klaus Schwager.

Doch alles in allem hat alles sehr gut funktioniert, der Kreisbrandmeister war voll des Lobes für seine Kameraden, die sich voll einsetzten, obwohl viele Landwirte an diesem Tag auf ihrem Betrieb eigentlich genügend Arbeit gehabt hätten. „Es waren wirklich nur Kleinigkeiten, die verbessert werden können“, zieht Schwager ein positives Fazit. Nach zwei anstrengenden Stunden war die Übung beendet. Und die Belohnung in Form einer sehr lobenden Ansprache plus anschließendem Imbiss durchaus verdient.