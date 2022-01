Autofahrer kommt von der Straße ab: 5000 Euro Schaden

Ein 21-Jähriger hat am Samstag einen Unfall in Birkhausen verursacht. Das Auto war nicht mehr fahrtauglich.

Ein 21-jähriger Autofahrer ist in Birkhausen am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei kollidierte er laut Polizeibericht mit einem Brückengeländer sowie einer in der Nähe befindlichen Straßenlaterne. Es entstand ein Gesamtschaden von 5000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrtauglich und wurde abgeschleppt. (AZ)