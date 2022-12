Fürs Fernsehen gibt es ein besonderes Weihnachtsmenü aus Wallerstein

Ein Kamerateam des Bayerischen Rundfunks hat in der Küche des Goldenen Löwen in Wallerstein gedreht. Der Beitrag ist nach Weihnachten zu sehen.

Die Fernsehsendung "Wir in Bayern" des Bayerischen Rundfunks zeigt seit vielen Jahren die Vielfalt unseres Bundeslands: vergessene Handwerkskunst, gelebte Tradition, traumhafte Landschaften, interessante Menschen – und nicht zu vergessen: kulinarische Schmankerln aus den verschiedenen bayerischen Regionen. Auch das Ries wird bald in der Sendung zu sehen sein. Kulinarisch wird unsere Heimat von Küchenchef Klaus Brosi und Patissier Felix Ulrich vom Gasthaus Zum Goldenen Löwen in Wallerstein vertreten. Die beiden zaubern süße und herzhafte Weihnachtsgerichte.

Bereits im November erhielt die Familie Brosi einen Anruf aus der Redaktion der Sendung "Wir in Bayern" vom Bayerischen Rundfunk: Das Kamerateam wollte das Gasthaus besuchen, um für eine Sendung einen Beitrag aus der Küche der Brosis aufzunehmen. Vor einigen Jahren war schon der Radiosender Antenne Bayern für einen Beitrag in einem Kochbuch bei den Brosis zu Gast. Seitdem sei das Gasthaus in Wallerstein den Redakteuren des Bayerischen Rundfunks im Gedächtnis geblieben. "Wir haben uns natürlich riesig über den Anruf gefreut und waren gleich dabei", so Benny Brosi, der Sohn von Klaus und Nicole Brosi, der beim Drehtag natürlich auch vor Ort war.

Felix Ulrich bereitete das Dessert im "Goldenen Löwen" zu

Am 22. November kam das Kamerateam. Den ganzen Tag wurden im Gasthaus Zum Goldenen Löwen Interviews geführt, gekocht und auch so manches davon verkostet. Küchenchef Klaus Brosi zauberte für die Kamera ein weihnachtliches Gericht – natürlich traditionell mit den bekannten Brosi-Maultaschen. Felix Ulrich, ehemaliger Kochlehrling im Gasthaus Zum Goldenen Löwen und mittlerweile auch gelernter Konditor, bereitete für die Sendung ein leckeres, weihnachtliches Dessert zu. Sein Handwerk vertiefte der junge Koch nach seiner Ausbildung in Hotels und Restaurants in verschiedenen Ländern. Er konnte viel Arbeitserfahrung als Patissier sammeln, ehe er wieder Zum Goldenen Löwen in Wallerstein zurückkam. Auch die Räumlichkeiten und die Geschichte des Gasthauses in Wallerstein werden während des Beitrags bei "Wir in Bayern" genauer vorgestellt.

Um den Zuschauern der Sendung auch zusätzlich das kulturelle Leben im Ries etwas näherzubringen, wird während des Beitrags das Regionalmuseum Kulturland Ries in Maihingen mit seinen Ausstellungen zu sehen sein. Wer nun neugierig geworden ist, was Küchenchef Klaus Brosi und Patissier Felix Ulrich für die Kultsendung gezaubert haben, oder einfach gerne seine Heimat im Fernsehprogramm sehen möchte, kann am Dienstag, 27. Dezember, um 16.15 Uhr die Sendung "Wir in Bayern" im Bayerischen Rundfunk anschalten.