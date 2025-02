Grenzgefühle - ja heißt ja und nein heißt nein!

Mit einer Auftaktveranstaltung für Lehrkräfte und Eltern startete das Präventionstheater Eukitea in die zweite Runde. Nach dem Start im südlichen Landkreis vor einem Jahr ging die Tournee durch den Norden. An den Mittelschulen in Nördlingen, Wallerstein und Oettingen spielten sie ihr Stück „Grenzgefühle“ für die 6. bis 9. Klassen. Im Theaterstück mit Live-Musik wird den Jugendlichen in verschiedenen Szenen aus ihrer Lebenswirklichkeit präsentiert, wie erste Kontakte zwischen Jungs und Mädchen völlig schiefgehen können, weil der/die Eine etwas ganz anderes will als der/die Andere. Doch das Stück ist lösungsorientiert. Die Szenen werden einfach zurückgespult und mit einem besseren Ende noch einmal gespielt. Zum Teil wird auch das Publikum mit einbezogen. Immer wieder wird betont: „Es ist völlig ok, wenn du nein sagst. Nein heißt nein und ja heißt ja. Hör einfach auf dein Gefühl!“ Bestärkt werden die Jugendlichen auch darin, dass sie völlig in Ordnung sind, wie sie sind, eine ganz wichtige Botschaft für alle, die während der Pubertät oft an sich und ihrem Körper zweifeln. Nur wer ja zu sich selbst sagen kann, kann auch nein sagen! So war eine befreite, fröhliche Stimmung im Publikum spürbar, als die beiden Schauspieler durch die Reihen gingen, die Kids abklatschten und jedem persönlich sagten: „Du bist super!“ Die Grund- und Mittelschulen im Landkreis und das Staatliche Schulamt haben sich zusammen mit der „Fachstelle gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen“ schon im Jahr 2021 auf den Weg gemacht und die Prävention gegen sexuelle Gewalt zu einem Schwerpunktthema für alle Grund- und Mittelschulen im Landkreis erklärt. Die Jugendhilfe sowie die Rotary- und Lions-Clubs aus Nördlingen und Donauwörth beteiligten sich großzügig an der über drei Jahre angelegten Finanzierung, sodass das Theaterstück „Grenzgefühle“ auch im nächsten Jahr noch die restlichen Mittelschulen im Landkreis erreicht.

Mittelschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Präventionsprojekt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis