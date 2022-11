Herbst auf dem Teller – ein Lichtblick im November

Plus Der Wallersteiner Koch Klaus Brosi verrät im Rahmen unserer Serie "Lichtblicke im November" eines seiner Lieblingsgerichte mit saisonalen Obst- und Gemüsesorten.

Kürbisse, Äpfel, Kartoffeln und Co.: Der Herbst bietet viele saisonale Obst- und Gemüsesorten, die Spaß auf das Nachkochen von leckeren Gerichten machen. Klaus Brosi, Chefkoch im Gasthaus Zum Goldenen Löwen in Wallerstein, hat das perfekte herbstliche Gericht für vier Personen, dessen Rezept er exklusiv mit uns teilt: gebratenes Hähnchenbrustfilet mit Kräutern überbacken auf Apfel-Kürbis-Ingwerchutney und Kartoffelröstipuffer.