Kleinkraftrad missachtet Vorfahrt und prallt auf Radfahrer

Ein Kleinkraftradfahrer und Radfahrer sind am Montagabend in der Birkhausener Straße in Wallerstein zusammengeprallt. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad vom Parkplatz des Tennisheims auf die Birkhausener Straße und übersah hierbei den in Richtung Birkhausen fahrenden 24-jährigen Radfahrer, der den Radweg nutzte. Der bevorrechtigte Radfahrer prallte gegen das Vorderrad des Kleinkraftrades und stürzte zu Boden. Hierbei erlitt er mehrere Prellungen und Schürfwunden. Zwei Fußgänger beobachteten das Unfallgeschehen, leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Polizei. Durch den Aufprall brach der Rahmen des Fahrrades, sodass ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1750 Euro entstand. (AZ)