Tag der freien Schulen in Bayern - Gemeinsam mehr erreichen

In der Woche vom 27. Januar bis zum 7. Februar 2025 fand das Projekt ,,Tag der freien Schulen“ zum 7. Mal statt und auch die Schülerinnen und Schüler der Maria-Ward-Realschule Wallerstein wollten gerne wieder dabei sein. Durch den direkten Kontakt zu einem Abgeordneten soll das politische Interesse angeregt und somit gegen Politikverdrossenheit und Radikalisierung vorgegangen werden. So war die Freude groß, dass sich der stellvertretende CDU/CSU-Bundestagsfraktionsvorsitzende Ulrich Lange gerne bereit erklärt hatte, diese Initiative zu unterstützen und sich den Fragen der neunten und zehnten Klasse zu stellen. Großes Interesse zeigten die Jugendlichen für den Krieg in der Ukraine, den Klimawandel, die Energiewende, die attraktivere Gestaltung von Innenstädten und die Entwicklungen im öffentlichen Nahverkehr. Viele Fragen ergaben sich beispielsweise rund um das Thema ,,Führerschein“. So ging es beispielsweise auch um die stark gestiegenen Kosten des Pkw- Führerscheins, mit denen junge Erwachsene zu kämpfen haben. Darauf reagierte Lange überaus offen und direkt. Die Fahrerlaubnis sei gerade in ländlichen Regionen eine wichtige Voraussetzung, um am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Deshalb müssten unter anderem die Kosten eingedämmt und Abläufe reibungsloser gestaltet werden. Auch müsse es mehr Prüftermine geben. Zwei Unterrichtsstunden nahm sich der Abgeordnete Zeit und tatsächlich wirken diese aus dem Klassenzimmer hinaus. Unter Freunden, in den Familien, in der gesamten Schulgemeinschaft gab es Gespräche über den Besuch von Lange. Fragen wurden im Vorfeld besprochen und Langes Antworten im Nachgang diskutiert. Politik geht jeden etwas an und wir müssen unsere Zukunft aktiv und gemeinsam gestalten. Die Maria-Ward-Realschule Wallerstein bedankt sich bei Ulrich Lange herzlich für die ungezwungene Gesprächsatmosphäre und die ehrlichen Antworten.

