Wallerstein

vor 1 Min.

Wallerstein trauert um seinen Bürgermeister Joseph Mayer

Plus Im Alter von 55 Jahren stirbt der Bürgermeister von Wallerstein. In der Ries-Kommune hat Joseph Mayer seit seinem Amtsantritt 2002 viel bewegt.

Von Bernd Schied

Die Marktgemeinde Wallerstein trauert um ihren Ersten Bürgermeister Joseph Mayer. Der 55-jährige Kommunalpolitiker ist am Dienstag nach schwerer Krankheit verstorben. Der studierte Jurist war seit 2002 im Amt und hat in seiner 20-jährigen Amtszeit die 3500-Einwohner-Gemeinde nachhaltig geprägt. Davor war er Gemeinderat und Zweiter Bürgermeister in Marktoffingen. Er selbst stammte aus dem Ortsteil Minderoffingen, wo er bis zuletzt mit seiner Frau Angela lebte. Bevor er Bürgermeister wurde, arbeitete er als Rechtsanwalt in einer Nördlinger Kanzlei.

