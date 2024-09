75-jähriger in Oettingen wird Opfer eines falschen Polizeibeamten

Am Donnerstag wurde ein 75-Jähriger von einem falschen Polizeibeamten in Oettingen betrogen. Der vermeintliche Polizeibeamte rief ihn an und sagte, dass eine Einbrecherbande in Oettingen gefasst wurde. Der falsche Polizeibeamte brachte den Senior durch geschickte Gesprächsführung dazu, dass er Auskünfte über das Bargeld an seiner eigenen Adresse verriet.

päter erschien ein unbekannter männlicher Täter beim Geschädigten, dem eine größere Menge Bargeld im fünfstelligen Bereich übergeben wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im Bereich des Lindenweg um 19.45 Uhr eine verdächtige Person gesehen haben. Außerdem werden weitere Geschädigte darum gebeten, sich unter 0908/129560 bei der Polizei zu melden. (AZ)