Über das Lesen: Wo sonst können wir noch so kreativ sein?

Falls Sie sich gefragt haben, warum ich mich so lange nicht mehr gemeldet habe: Ich war monatelang unterwegs in anderen Welten. Buch für Buch. Seite für Seite. Ich war in Welten, in denen Drachen über unendlich große Wälder fliegen und in denen magische Pflanzen nachts zu leuchten beginnen. Ich habe tapfere Mädchen dabei begleitet, wie sie tagelang durch Wüsten reisen und mit Lichtschwertern das Böse bezwingen. Ich habe nachts von Fantasiewesen geträumt und mich tagsüber darauf gefreut, endlich weiterlesen zu können. Und ich habe mich manchmal dabei ertappt, wie ich mir wünschte, dass auch die Gretas der realen Welt drachenreitend ihre Lichtmagie gegen das Böse einsetzen. Und gewinnen.

