Dank Anwohner: Einbrecher in Telekommunikationsanlage wird festgenommen

Ein Anwohner hat am Montag in Wassertrüdingen einen Mann beim versuchten Einbruch in ein Technikhäuschen gestoppt. Wie die Polizei berichtet, beobachtete der Anwohner der Bahnhofsstraße, wie ein Mann versuchte, gewaltsam in das Technikhäuschen einer dortigen Telekommunikationsanlage einzudringen. Der 54-jährige Anwohner verständigte daraufhin die Polizei und trat an den mutmaßlichen Einbrecher heran, der ihm persönlich bekannt war. Dieser hatte es bereits geschafft, die Zugangstüre unter Einsatz diverser Hilfsmittel zu öffnen. Der Mitteiler hinderte den Eindringling daran, die Anlage zu betreten, daraufhin flüchtete der mutmaßliche Täter.

Die Polizei leitete eine Fahndung ein und mit Unterstützung des Polizeihubschraubers nahm sie den 26-jährigen tatverdächtigen Einbrecher im Stadtgebiet fest. Zu den Hintergründen der Tat sowie der deliktischen Einstufung würden nun die Ermittlungen bei der Polizei Dinkelsbühl geführt. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Ansbach wurde der Tatverdächtige nach Abschluss der zu treffenden Sofortmaßnahmen wieder entlassen. (AZ)