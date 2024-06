Bunte Vielfalt: Das AKF 2024 begeistert in Wassertrüdingen

Plus Tausende Besucherinnen und Besucher feiern beim Afrika-Karibik-Fest. Nicht nur die Top-Acts „Patrice“ und „Dubioza Kolektiv“ sorgen für Hochstimmung bei den Fans

Wieder einmal umwehte das Festgelände in Wassertrüdingen ein Hauch von Exotik: mitreißende Live-Shows und heiße Rhythmen auf drei Bühnen, bunte Verkaufs- und Verpflegungsstände sowie eine belebte Zeltstadt. Auch bei seiner 16. Auflage feierten mehrere Tausend Besucher ein Multi-Kulti-Spektakel mit Künstlern aus aller Welt. Bereits am Donnerstag konnten sich die Fans beim „Respectival“ auf dem Campingplatz musikalisch einstimmen. Dabei zauberten die Veranstalter mit dem Reggae-, Rap- und Soulmusiker Mellow Mark als „Special Guest“ einen echten Kracher aus dem Hut. Für den Rest des Abends sorgte DJ Burns mit einem rockigen Programm für gute Laune. Ab Freitag stand dann das musikalische Geschehen auf der Hauptbühne im Mittelpunkt.

Als Opener fungierten dabei „Dis M“ aus München, die einen interessanten Mix aus Reggae, Rap und Ska präsentierten. Dass sowohl die Songtexte als auch die launigen Moderationen von Frontmann Elias in bayerischem Dialekt gehalten waren, kam beim Publikum bestens an.