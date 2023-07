Wassertrüdingen

15:45 Uhr

Von Alborosie bis Hans Söllner: Sie wurden beim Afrika-Karibik-Fest bejubelt

Bestens gelaunt und mit großer Spiel- und Lebensfreude war Hans Söllner auf dem Afrika-Karibik-Fest in Wassertrüdingen.

Plus Eist Fest mit einer Botschaft ist das Afrika-Karibik-Fest in Wassertrüdingen. Bei der 15. Auflage begeistert "Greeen" am Freitagabend die Massen.

Einen Volltreffer landete das Organisationsteam beim Musikprogramm für die 15. Auflage des Afrika-Karibik-Fests (AKF). Der Mannheimer Reggae-Musiker „Greeen“ zog die Massen magisch vor die Bühne, ein bestens aufgelegter Hans Söllner bestach mit feinen Texten und seine Band „Bayaman Sissdem“ mit groovigem Sound. Viele Besucherinnen und Besucher freuten sich auf „Che Sudaka“ aus Barcelona.

Bei sommerlichen Temperaturen tat sich Festival-Opener „Kommando Walter“ am Freitag etwas schwer, die Fans vor die Bühne zu locken. Die siebenköpfige Band um Andy Giordano aus Ulm bot feinste Musik und brachte musikalisch und sichtbar die Botschaft von Respekt, Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit auf die Bühne. Der Mannheimer Reggae Musiker „Greeen“ - mit bürgerlichem Namen Pasquale Valentin Denefleh - dagegen zog die Fans zu Tausenden vor der Bühne. Direkter Kontakt zum Publikum zeichneten „Greeen“ aus, der gesangliche Unterstützung bei den Songs erhielt.

