Wechingen

vor 17 Min.

Brauerei Fürst Wallerstein übernimmt Getränke König in Wechingen

Plus Der Getränkespezialist aus Wechingen übergibt das Familienunternehmen zum Jahreswechsel. Was das für die Mitarbeitenden jetzt bedeutet.

Artikel anhören Shape

Mit Wirkung zum 1. Januar 2024 übernimmt die Fürst Wallerstein Brauhaus GmbH sämtliche Geschäftsanteile an der Getränke König GmbH aus Wechingen, um so regionale Stärken und die Logistik gemeinsam zu festigen und auszubauen. Das teilt das Wallersteiner Unternehmen am Freitagabend mit. Konkret heißt es, die Entscheidung sei eine strategische Nachfolgeregelung für Getränke König, durch die nun "Tradition auf Tradition" treffe.

Der Name Getränke König, der Standort in Wechingen sowie das Produktangebot sollen unverändert bestehen bleiben. Helmut König, bisheriger Inhaber von Getränke König, freue sich, dass er sein Lebenswerk in die Hände des ebenso traditionsreichen Brauhauses geben konnte und so den Mitarbeitern eine gesicherte Zukunft bieten kann: "Das Fürst Wallerstein Brauhaus teilt unsere traditionsreichen, regionalen Werte und langfristige Ausrichtung. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Mitarbeiter und Kunden in besten Händen sind.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen