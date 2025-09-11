Wechinger Räte debattieren über die Wünsche der Bürger

Die Anregungen aus den Bürgerversammlungen in Fessenheim, Holzkirchen und Wechingen waren Thema bei der Gemeinderatssitzung in Wechingen. Bürgermeister Klaus Schmidt hatte die Antworten vorbereitet. Sie wurden in der Sitzung besprochen und abgestimmt. Zudem bekräftigte der Rathauschef, dass er bei der Kommunalwahl 2026 noch einmal antreten werde.

Beispielsweise soll der Bauhof in Fessenheim das Storchennest „An der Bulge“ künftig jährlich für die Ankunft der Tiere vorbereiten. Die Sammelstelle in Fessenheim ist als Treffpunkt für die Retter bei Unfällen im Wald eingerichtet. In Holzkirchen werden die defekten Straßenlampen bei der nächsten Möglichkeit ausgetauscht. Allerdings müssen zuerst die Oberleitungen unter die Erde verlegt werden. Zum Thema „frei laufende Hunde“ in Holzkirchen wies Bürgermeister Schmidt darauf hin, dass die Leinenpflicht nur innerorts gelte. Halter seien aber grundsätzlich verpflichtet, ihre Hunde unter Aufsicht und Kontrolle zu haben. In Wechingen laufen die Planungen für die Erweiterung des Kindergartens, so Schmidt. Die Elternwünsche würden berücksichtigt, allerdings hätten auch in diesem Jahr wieder nur wenige auf die Bedarfsabfrage reagiert. Eine Neuanschaffung für alle Kindersitze im Bus ist aus finanziellen Gründen nicht möglich, ein Austausch erfolgt aber natürlich bei Bedarf.

Debatte über Förderung für Haus mit Flachdach

Der Gemeinderat beschäftigte sich auch mit dem Zugang zum Spielplatz in Wechingen. Der Weg ist sehr schmal. Er ist nicht als Durchfahrt zu den Sportplätzen gedacht, werde aber trotzdem zunehmend häufiger als solche vom Wittegarten aus genutzt. Dies sei eine potenzielle Gefährdung für die spielenden Kinder, so Gemeinderätin Anja Fiedler, es sollte daher unterbunden werden. Die Räte einigten sich darauf, den Weg als Fuß- und Radweg auszuschildern, um den motorisierten Verkehr zu unterbinden.

Eine längere Diskussion gab es um den Antrag für einen Zuschuss aus dem kommunalen Förderprogramm „Lebendige Ortskerne“. In der Baufibel der Gemeinden Alerheim, Deiningen und Wechingen sind die Kriterien für eine Förderung festgelegt. Ob sie erfüllt sind, prüft ein Sachverständiger. Beim diskutierten Fall in Holzkirchen ist ein Flachdach auf einem Wohngebäude geplant. Das verstößt gegen die festgelegten Pflichtkriterien. Sollte man trotzdem eine Förderung – eventuell eine reduzierte - bewilligen? In den Redebeiträgen wurde deutlich, dass die Mitglieder des Gemeinderats es schätzen, wenn im Ortskern gebaut wird. Eine „Verwässerung“ der Pflichtkriterien sei aber nicht akzeptabel, so vor allem auch Bürgermeister Schmidt. Der Antrag wurde abgelehnt.