Immer weniger Wechinger bauen

Die Bedarfsplanung für die Kinderbetreuung sei noch dazu "Glückssache", sagt der Bürgermeister. Bei der Bürgerversammlung gibt er einen Überblick über Gemeindeprojekte.

Bei der Bürgerversammlung im Wechinger Schützenhaus gab Bürgermeister Klaus Schmidt nach dem Totengedenken einen mehrstündigen Überblick über die Haushaltslage, den Stand einzelner Projekte und geplanten Investitionen. Als Erstes präsentierte der Bürgermeister einen Überblick über die effektiven Zahlen des Jahres 2023 (Verwaltungshaushalt rd. 3,2 Millionen Euro, Vermögenshaushalt rund 1,2 Millionen Euro, Rücklagen rund 29.000 Euro). Bei den Rücklagen hatte es 2023 eine Entnahme von 700.000 Euro gegeben, durch die eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe vermieden wurde. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde verringerte sich dadurch von383,66 Euro auf 311,46 Euro.

Das Geld war neben den Routineaufwendungen für den laufenden Betrieb (Verwaltungshaushalt) unter anderem für die Bepflanzung im Gewerbegebiet „Am Schlag“ (rund 18.000 Euro), für Abwasserbeseitigungsvorarbeiten (rund 37.000 Euro) und drei verschiedene Teilstrecken der Kanalsanierung (zusammen rund eine Million Euro) aufgewendet worden. Investiert wurde auch in die Straßensanierung im Zuge der Kanalsanierung (rund 270.000 Euro).

Schuldenstand der Gemeinde Wechingen liegt bei rund 500.500 Euro

Ins Gewicht fallen weiter die Positionen „Sanierung allgemeines Grundvermögen“ (rund 122.000 Euro) und „Grunderwerb allgemein“ (rund 275.000 Euro). 52.000 Euro wurden als Tilgung auf bestehende Kredite geleistet. Die Entwicklung des Schuldenstandes von rund 806.000 Euro (2003) auf 500.500 Euro (2023) wurde anhand einer Tabelle und einer Grafik veranschaulicht. Wenn alles nach Plan laufe, stehe am Jahresende 2024 eine Verschuldung in Höhe von 448.500 Euro, sagte Schmidt. Der höchste Zwischenstand war 2017 bei 952.586,86 Euro erreicht worden, der niedrigste mit 208.354,19 im Jahr 2015.

Die Zahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz beträgt zur Zeit 1431. Der niedrigste Stand war knapp über 1360 im Jahr 2010, der höchste 2016 mit ca. 1450 Einwohnern mit Hauptwohnsitz.

Private Bautätigkeit in Wechingen ging zurück

Die private Bautätigkeit in der Gemeinde ist stark zurückgegangen. Wie in anderen Gemeinden, so ist auch in Wechingen die Bedarfsplanung im Bereich Kinderbetreuung Glückssache. Die Aufenthaltsdauer der einzelnen Kinder aus Migrantenfamilien sei jeweils schwer abzuschätzen, und die ansässigen Familien füllten die versandten Fragebögen ungern aus, berichtete Schmidt. Den Verantwortlichen in der Kirchengemeinde (Träger des Kindergartens, der Kita) und der politischen Gemeinde (Gebäude) fehlt somit die Planungssicherheit, und die finanzielle Förderung „von oben“ hängt ihrerseits von konkreten Planungen ab.

Gemeinderat Peter Dotzauer sprach dem „lieben Klaus“ zum Abschluss der Bürgerversammlung in Namen der Ratsmitglieder und der Gemeinde Dank und Anerkennung aus. Bürgermeister Klaus Schmidt seinerseits ist mit der Zusammenarbeit im Gemeinderat und überhaupt mit seinem Job ebenfalls zufrieden. Eine der erfreulichen Tätigkeiten hatte er sich zum Schluss aufgehoben: die Übergabe der Ehrenurkunde der Feuerwehr des Landkreises Donau-Ries für langjährigen Feuerwehrdienst als stellvertretender Kommandant an Gemeinderat Stefan Schröppel.