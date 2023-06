Wechingen

Wechingens Bürgermeister: "Legen großen Wert auf Erschließung von Brachen"

Plus Im Halbzeitinterview schildert Klaus Schmidt, dass in Wechingen Bauland innerhalb des Ortes erschlossen wird. Eine weitere Amtszeit ist für ihn vorstellbar.

Von Gitte Händel

Herr Schmidt, es ist Halbzeit in Ihrer Amtsperiode. Was ist geschehen seit 2020?



Klaus Schmidt: Wir haben viel auf den Weg gebracht. Die Kanalsanierungen haben 2019 begonnen, sie werden nächstes Jahr abgeschlossen. Beim Breitbandausbau sind die Außenbereiche der Gemeinde schon komplett angeschlossen, der Ausbau innerorts hat begonnen. Außerdem haben wir sehr viel Bauland erschlossen. Die Grundstücke in Fessenheim sind alle verkauft.

Wie geht es mit der Ausweisung von Bauland weiter?



Schmidt: Wir legen heute großen Wert auf „Innen vor Außen“, die Erschließung von Brachen innerhalb unserer Ortsteile. In Wechingen ist das gut gelungen. Dort sind zwölf Bauplätze entstanden, acht davon gehörten der Gemeinde. Sie sind alle verkauft. Das besondere war, dass ein Anwohner mitgeholfen hat, eine gute Anbindung an den Ortskern zu schaffen. In Fessenheim ist die Nachverdichtung am Bahndamm erfolgt, die Trennung „Ortskern – Siedlung“ konnte aufgehoben werden. In Holzkirchen stehen wir wegen einer freien Fläche in Verhandlungen mit den Eigentümern. Diese Innenentwicklung gestaltet sich aber häufig schwierig, weil Grundstücke entweder für die Enkelkinder aufgehoben oder anderweitig verkauft werden.

