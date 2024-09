Verspätungen auf der Riesbahn durch Weichenstörung in Möttingen

Bahnreisende auf der Riesbahn mussten am Montag Verspätungen in Kauf nehmen. Wie Arverio auf seiner Website mitteilt, habe es aufgrund eines gerissenen Stahlseils in Möttingen eine Weichenstörung gegeben. Eine Arverio-Sprecherin ergänzt auf Nachfrage unserer Redaktion, dass einige Züge große Verspätungen aufgebaut hätten oder vorzeitig wenden mussten. Für die Infrastruktur, also auch die Gleise, ist die Deutsche Bahn zuständig. Eine Bahnsprecherin erklärte am Montagnachmittag, man arbeite mit Hochdruck an der Behebung der Störung.

