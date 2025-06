Weißwurstfrühstück im Riesenrad: Ein tolles Ergebnis für die Kartei der Not

Rund 160 Leute, Jung und Alt, haben am Samstagmorgen ein besonderes Erlebnis auf der Nördlinger Mess’ genießen können: eine Fahrt im Riesenrad, bei der ein Weißwurstfrühstück samt Getränken in der Gondel serviert wurde. Die Rieser Nachrichten veranstalteten auch heuer wieder diese Aktion auf der Mess’ zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung. Und es kam ein Rekordergebnis für Menschen in Not zusammen.

