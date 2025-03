Tipps vom Versorger: So können Bürger Wasser sparen

Der Weltwassertag hat am Samstag stattgefunden. Dieses Jahr stand er unter dem Motto „Glacier Preservation“, zu deutsch „Erhalt der Gletscher“. Damit wird die Dringlichkeit betont, die Gletscher als natürliche Wasserspeicher zu schützen und ihre zentrale Rolle für unser Ökosystem zu erhalten. Die Bayerische Rieswasserversorgung (BRW) ruft zu diesem Anlass in einer Pressemitteilung die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, mit Wasser sorgsam umzugehen.

Gletscher speichern rund 70 Prozent des Süßwassers der Erde und speisen Flüsse, Seen sowie Grundwasserreservoirs. Doch der fortschreitende Klimawandel führt zu einem drastischen Gletscherrückgang – mit Folgen für Ökosysteme, Wasserverfügbarkeit und den globalen Wasserhaushalt. Auch in Deutschland machen sich die Folgen des Klimawandels bemerkbar. Der Schutz der Wasserressourcen erfordert vorausschauende Maßnahmen, um die Wasserversorgung nachhaltig zu sichern, heißt es in der Mitteilung weiter. Die BRW saniere deshalb unter anderem die Quartärbrunnen im Wassergewinnungsgebiet Blindheim sowie die Wasserleitungen insbesondere in den Ortsnetzen.

BRW-Werkleiter Bernd Hauber sagt: „Unsere Kundinnen und Kunden können durch einen bewussten Umgang mit Trinkwasser zum Schutz unserer Wasserressourcen beitragen. Dazu gehört unter anderem, den Wasserverbrauch in trockenen Perioden zu reduzieren und umweltfreundliche Reinigungsmittel sparsam zu dosieren. Ebenso wichtig ist es, Schadstoffe erst gar nicht ins Wasser einzutragen – beispielsweise durch den Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel oder durch eine umweltgerechte Entsorgung von Altmedikamenten.“

Auch im Alltag gebe es viele Möglichkeiten, Wasser zu sparen: Wer duscht statt badet, Wasserspararmaturen nutzt oder Wasch- und Geschirrspülmaschinen nur voll beladen laufen lässt, leiste bereits einen wertvollen Beitrag, so der Werkleiter. In der Gartenbewässerung helfen Tröpfchenschläuche, das Gießen in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden sowie ein etwas längerer Rasen, um die Verdunstung zu minimieren. Hauseigentümer könnten zudem mit begrünten Dachflächen und versickerungsfähigen Wegen zur Neubildung von Grundwasser beitragen.

Hauber: „Der Weltwassertag 2025 erinnert uns daran, dass der Erhalt der Gletscher nicht nur eine globale, sondern auch eine lokale Herausforderung ist – für uns alle. Eine zukunftsfähige Wasserwirtschaft erfordert daher nicht nur strukturelle Anpassungen an den Klimawandel, sondern auch verantwortungsbewusstes Handeln im Alltag.“ Der Weltwassertag, 1992 von der UNESCO ins Leben gerufen, findet seit 1993 jedes Jahr am 22. März statt. (AZ)