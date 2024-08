Unbekannter stiehlt Rentner Geldbörse aus Auto

Einem 77-Jährigen ist am Montag in Nördlingen die Geldbörse aus dem Auto gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann im Verbrauchermarkt in der Raiffeisenstraße einkaufen und lud seinen Einkauf in sein Auto. Zuvor legte er seine Geldbörse auf den Beifahrersitz. Ein bislang unbekannter Täter nutzte den Moment der Unachtsamkeit des Rentners und entwendete die Geldbörse. Ein Zeuge beobachtete den Täter und sah diesen in einem Auto mit osteuropäischer Zulassung davonfahren. Leider liegen keine weiteren Erkenntnisse zu dem Täter vor. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Täter und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

