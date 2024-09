Feuerwehreinsatz in Nördlingen wird schnell wieder abgeblasen

„Viel Lärm um nichts“ könnte man mit Blick auf einen Feuerwehreinsatz am Montagabend in Nördlingen sagen. Gegen 18 Uhr war in der Riomer Straße ein lauter Knall zu hören, mancher dachte an eine Explosion. Die Sirene ging los, die Feuerwehr rückte aus, nur um wenig später wieder abzurücken, denn der Grund war laut ersten Erkenntnissen nur ein Böller. Verletzt wurde nach jetzigem Erkenntnisstand niemand. (AZ)

