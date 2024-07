Zwischenbilanz: Hochwasser und Wetterkapriolen prägen die Badesaison

Am Vormittag ist es noch ruhig am Schmähinger Weiher. Nur ein paar wenige Bade- und Kioskgäste genießen das sommerliche Wetter. Richtig viel los sei am Wochenende gewesen, sagt Jutta Pizzimenti, die den Kiosk betreibt. Insgesamt kämen, im Vergleich zum Vorjahr, schon weniger Besucherinnen und Besucher. Einmal wegen des Wetters, aber auch weil viele Feste stattfinden, sagt Pizzimenti. „Die Feuerwehrfeste jedes Wochenende, Mess‘ und Ipfmess, das merken wir schon.“ Langweilig werde es ihr aber trotzdem nicht. „Viele holen die Pizza auch ab und essen dann zu Hause.“ Vom Hochwasser sei der Badebetrieb am Weiher nicht betroffen gewesen. Der Bachzulauf wäre allerdings überschwemmt gewesen und habe Dreck in den Weiher gespült. „Eine Zeit lang hatten wir eine richtige Dreckbrühe. Das war aber nicht schlimm und hat sich durch den Zulauf schnell wieder selbst reguliert.“ Trotz des durchwachsenen Wetters zieht Pizzimenti eine positive Zwischenbilanz der Saison. „Jetzt kommen dann viele Fußballvereine oder Schulklassen, die am Weiher mit Pizza feiern. Das machen wir natürlich gerne.“

