Mann bei zweitem Diebstahl innerhalb weniger Tage erwischt

Ein 42-Jähriger hat am 30. Oktober gegen 16.45 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Hofer Straße verschiedene Waren entwendet, wie die Polizei berichtet. Bei der Anzeigenaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann bereits am 26. Oktober im selben Geschäft einen Ladendiebstahl begangen haben soll. Er habe anhand einer Videoaufzeichnung im Nachhinein ermittelt werden können. Hieraus ergebe sich ein Schaden durch die Diebstähle in Höhe von 36 Euro. Der Mann muss nun mit zwei Anzeigen wegen Ladendiebstahls rechnen und erhielt ein Hausverbot. (AZ)

