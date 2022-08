Wilburgstetten

11:30 Uhr

Foto-Ausstellung in Wilburgstetten zeigt "Europas vergessene Kinder"

Plus 22 Porträts, Momentaufnahmen und Einblicke in die Lebenswelt von geflüchteten Menschen werden bis 20. August in Wassertrüdingen gezeigt.

Von Peter Tippl

An Europas vergessene Kinder soll eine Fotoausstellung im Begegnungszentrum des Helferkreises Wilburgstetten im ehemaligen Kindergarten in der Bahnhofstraße erinnern. Am Samstag war die offizielle Eröffnung der mit 22 Porträts, Momentaufnahmen und Einblicken in die Lebenswelt der geflüchteten Menschen bestückten Ausstellung, die noch bis Samstag, 20. August, für die Öffentlichkeit besichtigt werden kann. Sie trägt den Namen "Manchmal male ich ein Haus für uns".

