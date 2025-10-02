Hubert Aiwanger besucht die Donau-Ries-Ausstellung

Auf der Donau-Ries-Aussstellung präsentiert sich die Wirtschaft des Landkreises. Weshalb es folgerichtig ist, wenn der Wirtschaftsminister des Freistaates Bayern und stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger auch einmal auf der Kaiserwiese vorbeischaut. Am Donnerstagnachmittag fuhr Aiwanger in Nördlingen in einer dunklen Limousine vor. Doch stieg da tatsächlich auch der Wirtschaftsminister aus?

Weder Landrat Stefan Rößle noch Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner waren vor Ort, um Aiwanger zu begrüßen, wie sonst bei Ministerbesuchen meist üblich. Viel mehr waren es die Kandidaten der Freien Wähler (FW), allen voran FW-Landratskandidat Michael Dinkelmeier, die Aiwanger als Erstes die Hand schüttelten. Der Wirtschaftsminister komme als Parteivorsitzender der Freien Wähler, hieß es dann auch recht schnell, er komme auf Einladung der FW-Kreisvereinigung. Und für die hatte Aiwanger mehr als zwei Stunden Zeit mitgebracht.

Hubert Aiwanger kauft fünf Apfelbäume

Entspannt schlenderte er durch die Hallen, hielt hier einen kurzen Plausch und da ein kurzes Schwätzchen, posierte für Fotografen und machte im Zweifelsfall sogar selbst die Selfies mit den Handys seiner Fans. Ein Parteivorsitzender zum Anfassen also, was so mancher Besucher sogar wörtlich nahm und ihm auf die Schulter klopfte. Ausstellungsorganisator Josef Albert Schmid erklärte Aiwanger Details zur Messe. Den angebotenen Kaffee lehnte der Gast ab und setzte sich lieber auf das Rad, das am Stand der Stadt Nördlingen bereitstand, an dem sich an diesem Nachmittag deren Bildungslandschaft präsentierte. Aiwanger legte sich ins Zeug, bis er die höchste Wattzahl „erradelt“ hatte - mit dem Fahrrad konnte Strom erzeugt werden.

Der FW-Parteivorsitzende bestaunte einen Roboter, der einem Hund glich, stach Weihnachtsplätzchen aus und kaufte gleich fünf Apfelbäume beim Kreisverband für Gartenbau: „Die pflanze ich um meinen Hof.“ Kreisgartenfachberater Paul Buß und Josef Deubler vom Verein für Gartenbau und Landschaftspflege Marktoffingen-Minderoffingen rieten zu den richtigen Sorten: Jakob Fischer, Kaiser Wilhelm oder Idarette. „Das sind alte, bayerische Sorten, die werden auch in Niederbayern etwas“, meinte Buß.

Aiwanger wirbt in Nördlingen für FW-Kandidat Michael Dinkelmeier

Politisch wurde es nur kurz: Einmal, als Aiwanger für Dinkelmeier warb - er tritt bei der Landratswahl im März 2026 gegen Claudia Marb (CSU), Claudia Müller (SPD) und Albert Riedelsheimer (Grüne) an. Dinkelmeier sei „ein Mann der Tat“, engagiert, auch im Ehrenamt: „Ich kann Ihnen nur raten, den zu wählen, da machen sie nix falsch.“ Beim zweiten Mal ging es um ein Thema, das für Aiwanger zentral ist: Wasserstoff. Am Stand der Energie Schwaben tauschte sich der Wirtschaftsminister mit Helmut Kaumeier darüber aus. Kaumeier berichtete von einem Projekt in Gersthofen, wo 300 Wohneinheiten jetzt mit Wasserstoff beheizt werden. Der entstehe als „Abfall“ an einem nahegelegenen Industriestandort. Aiwanger sagte, bundesweit heizten rund die Hälfte aller Haushalte mit Gas. Diese Häuser müsste man alle sanieren, wolle man sie mit Wärmepumpen heizen: „Das ist ein Ding der Unmöglichkeit.“

Aiwanger traf in Nördlingen auf viele Fans - die 15 Jahre alte Sarah machte ein Selfie mit Aiwanger, weil ihre Oma den so toll findet. Doch es gab auch kritische Stimmen. Eine Frau aus Münster, die ihren Namen in der Zeitung nicht lesen will, hielt Dinkelmeier zwar für sympathisch - aber Aiwanger? Der solle lieber mal zusammen mit Ministerpräsident Markus Söder die vielen Probleme wie Pflege oder Rente im Land lösen, statt polemische Wahlversprechen zu machen. Dem Wirtschaftsminister sagte sie das aber nicht direkt. Der besuchte noch ein paar Stände, setzte sich dann auf eine Bierbank und bestellte einen Wildtopf.