Das Wochenende im Donau-Ries: Vom Denkmaltag bis zur Bulldog-Challenge

Dieses Wochenende ist wieder so einiges los im Landkreis. Zum Tag des offenen Denkmals bieten mehrere Kulturstätten der Region ein besonderes Programm an. Zudem findet mehrere Herbstmärkte mit verkaufsoffenem Sonntag sowie Bauern- und Flohmärkte statt. Ein witziges Highlight: die Bulldog Rückwärts-Fahr Challenge in Wolferstadt. Hier kommen unsere Tipps zum 6 bis 8. September.

• Märkte: Am Donauwörther BRK-Zentrum können Erwachsene und Kinder am Freitag von 13 bis 16 Uhr über den Flohmarkt, Kleider- und Wäschebasar schlendern. Am Sonntag ab 10 Uhr findet am Rainer Schloss der regionale Kramermarkt statt. In der Innenstadt ist Herbstmarkt von 9 bis 18 Uhr, ab 13 Uhr haben zudem die Geschäfte der Innenstadt ihre Türen geöffnet. Die Monheimer Kleidergrube SoMit ist am Freitag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. In Wallerstein ist am Sonntag von 12 bis 17 Uhr Herbstmarkt mit „Kunst und Krempel Flohmarkt für Jung und Alt“.

Alerheim feiert 75-Jähriges, Bulldog-Challenge in Wolferstadt

• Feste: Die SG Alerheim feiert dieses Wochenende 75-jähriges Bestehen. Besucher:innen können sich auf ein buntes Programm aus Bieranstich, Hitradio RT1 Party, Beachvolleyball, Fußball, Partyabend und Tanzgruppen freuen. Die BRK-Bereitschaft Nördlingen wird 125 Jahre alt und feiert vom Samstag bis Sonntag auf der Kaiserwiese in Nördlingen. Start ist am Samstag um 19 Uhr im Sixengarten auf der Kaiserwiese. Samstag tritt die Band „Allgäu Power“ auf, Sonntag folgt eine große Fahrzeugausstellung und eine Showübung, die Einblick in die Tätigkeit gibt. Am Rainer Schlossplatz findet am Samstag von 17 bis 0 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr ein kleines Oktoberfest mit Festzelt statt. Am Sportheim in Monheim feiert Kolping am Samstag ab 17 Uhr das Sommerfest.

• Am Samstag findet ab 11 Uhr Am Ried in Wolferstadt die sogenannte Bulldog Rückwärts-Fahr Challenge statt. Anschließend gibt es Bierzeltbetrieb und Musik.

Was im Landkreis Donau-Ries zum Tag des offenen Denkmals geboten ist

• In Neresheim werden dieses Wochenende die Heimattage mit Musik, Festzelt, Brauchtumsabend, Landesfestumzug und Zapfenstreich gefeiert.

• Führungen und Touren: Am Freitag um 10 Uhr wird in Donauwörth die Kinderführung „Ja wer glaubt denn sowas?“ angeboten. Treffpunkt ist an der Touristinfo. Samstag und Sonntag findet die Familienführung „Donauwörther Geschichte und Gschichtn“ jeweils um 16 Uhr statt. Der Biobetrieb Birkmeir in Rain bietet am Samstag um 14 Uhr eine Kräuter Radltour an. Dabei werden 8 Kilometer gemütlich auf Feld- und Waldwegen zurückgelegt. Um 15 Uhr gibt es dann noch eine Hofbesichtigung und ein Hoffest. Das Bayerische Eisenbahnmuseum aus Nördlingen bietet dieses Wochenende einen Familienausflug nach Bamberg, Neuenmarkt-Wirsberg, an. Am Samstag um 7 Uhr geht es mit dem Oberfranken-Express los.

• Tag des offenen Denkmals: Zusätzlich zu den üblichen Führungen auf der Burg Harburg findet am Sonntag um 13.30 Uhr zum Tag des offenen Denkmals eine Sonderführung statt. Teilnehmer:innen dürfen sich auf Wahrzeichen, Zeitzeugen der Geschichte und Frauen in der Geschichte Harburgs freuen. Auch die Klosterkirche Auhausen bietet im Rahmen dieses Tages ein besonderes Programm mit Kirchenführung, Mitmach-Stationen für Kinder, Vorträgen, Führungen und Orgelkonzert an. In Oettingen schließt sich das Orgelbaummuseum Steinmeyer an. Um 12 und 13.30 Uhr finden Führungen statt. Um 15 Uhr gibt es ein Werkstattkonzert mit Kantor Klaus Ortler und Dekanatskantor Michael Haupt.