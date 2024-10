Das wünschen sich Nördlinger für das neue Baugebiet

Es geht um die riesige leere Fläche hinter dem Wemdinger Viertel – begrenzt durch Wemdinger Straße, Bundesstraße 25 und das Gewerbegebiet An der Lach. 60 Hektar umfasst diese Fläche, „Wohnpark Ost“ ist der vorläufige Name. Er soll sowohl Wohngebiet als auch Gewerbegebiet werden. In einer „Bürgerwerkstatt“ erhielten interessierte Nördlingerinnen und Nördlinger jetzt Gelegenheit, ihre Vorstellungen zur Gestaltung des Areals einzubringen.

