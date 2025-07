Seit zehn Jahren rettet „Christoph 65“ von Sinbronn aus

Seit zehn Jahren ist „Christoph 65“ als „fliegender Gelber Engel“ von Dinkelsbühl/Sinbronn aus im Einsatz und dieses Jubiläum wurde am vergangenen Samstag mit einem Netzwerktreffen von Verantwortungsträgern sowie einem Tag der offenen Tür für die Bevölkerung an der Luftrettungsstation gefeiert. Bei der Vormittagsveranstaltung blickten Landrat Dr. Jürgen Ludwig, Vorsitzender des Zweckverbands für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF), sowie Dinkelsbühls Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer auf die Historie, Einsatzgebiet und Wert dieser nicht mehr wegzudenkenden Rettungseinrichtung für die Westmittelfränkische, Nordschwäbische und Baden Württembergische Region.

Eine intensive Diskussion um den Standort war der Entscheidung des bayerischen Innenministeriums im Januar 2013 vorausgegangen, um „Weiße Flecken“ in der Rettungskette zu beseitigen. Der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer hatte Augsburg den Rettungshubschrauber zugesagt, auch Donauwörth und Ellwangen waren im Gespräch. Als neu gewählter Landrat verwies Dr. Ludwig im Mai 2012 im Schreiben an das Innenministerium auf den vorhandenen Flugplatz bei Sinbronn und nach dem positiven Votum entschied der ZRF im November 2013, die Station selbst zu erstellen. Im August 2014 erfolgte der Spatenstich und im Juli 2015 wurde das für rund vier Millionen Euro erstellte Gebäude an den Betreiber, die gemeinnützige ADAC-Luftrettung, übergeben. Politischer Wille war, das BRK in die Rettungskette einzubinden, so Ludwig. Am 5. September 2015 hob der erste Rettungshubschrauber ab. Von jährlich 850 Einsätzen wurde ausgegangen, tatsächlich sind es rund 1500 Einsätze und bisher über 14 000 lebensrettende Flüge. Der Landrat dankte Frédéric Bruder, Geschäftsführer der ADAC-Luftrettung, für vertrauensvolles Miteinander und Dinkelsbühls OB Dr. Christoph Hammer, dessen Einsatz viele Wege geebnet hatte, auch jüngst mit dem Grundstück für den geplanten Standort eines Multikopters.

Hammer: Langer, steiniger Weg für Luftrettungsstation Sinbronn

Die Einzigartigkeit des Standorts in einem ländlichen Raum hob Frédéric Bruder noch heraus und Dinkelsbühls OB Dr. Hammer verwies auf den langen steinigen Weg für die Luftrettungsstation. Mit Mut, Entschlossenheit, Überzeugungskraft, großartiger Solidarität und ein „Quäntchen“ Glück kann nahezu Undenkbares erreicht werden, so Dr. Hammer. Christoph 65 sei für den OB eine Lebenseinstellung und wird geschätzt von der ganzen Region. Deutlich wurde dies auch im Gespräch mit einem Piloten, der von einer Frau einen Geschenkkorb erhielt. Sie war Unfallopfer und an den Piloten und die lebensrettende Hilfe erinnerte sie sich noch genau. „Diese Dankbarkeit und Wertschätzung erleben wir aus der Bevölkerung“, so der Pilot, und auch von den politischen Verantwortungsträgern wie dem Landrat oder dem Dinkelsbühler OB.

Die Entwicklung an der Luftrettungsstation Dinkelsbühl/Sinbronn geht weiter. Der ADAC hat ein benachbartes Grundstück gekauft und will im kommenden Jahr einen mobilen Hangar für Multikopter errichten. Während ein Rettungshubschrauber rund acht Millionen Euro kostet, seien Anschaffungs- und Betriebskosten für einen Multikopter signifikant günstiger. Mit zwei Mann Besatzung, Pilot und Notarzt, kann flexible Hilfe zum Einsatzort gebracht werden. Erste Testflüge seien bereits im kommenden Jahr geplant.

Jubiläum in Sinbronn: Gefeiert wurde mit einem bunten Programm

Der Multikopter ersetzt allerdings nicht den Rettungshubschrauber. Dieser „Christoph 65“ war neben den vielen Mitmach- und Informationsangeboten wie Fahr- und Aufprallsimulator, der DLRG, Rettungshundestaffel oder Feuerwehren und weiterer Einrichtungen und dem Familienprogramm mit der Blaskapelle Illenschwang, Malen, Glücksrad oder Kinderschminken der absolute „Star“ an der Luftrettungsstation Dinkelsbühl/Sinbronn. „Froh und stolz ihn zu haben und dankbar, wenn wir in nicht brauchen“, fasste Landrat Dr. Ludwig in der Ansprache zur Bevölkerung zusammen und: „Ein Tag der Freude für die Menschen in unserer Heimat“. Die Verkehrssicherung und Bewirtung der rund 5000 Besucher übernahmen rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Illenschwang, Sinbronn und Wittelshofen unter Koordination von Sinbronns Kommandant Andreas Nußelt.