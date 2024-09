Er lernte auf Youtube, sein Motorrad auseinanderzubauen

Die Erde um sie herum hat sich mehrmals neu erfunden: Ein Weltkrieg endete in Trümmern, Deutschland fiel auseinander und kam wieder zusammen, Strom und Wasserstoff bringen immer öfter anstatt Benzin die Autos und Motorräder zum Laufen. Nur die Victoria Lux in Johann Scherers Garage ist immer noch da. In ihren Lack hat sich zwar etwas Rost hineingefressen und der Ledersitz platzt an den Rändern auf. Verwunderlich ist das aber nicht, nach beinahe 90 Jahren.

Veronika Ellecosta