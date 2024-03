Entscheidung gefallen: Wo das Zentralklinikum im Ostalbkreis stehen soll

Drei Stunden lang debattierte der Kreistag über den neuen Standort. Landrat Bläse sagte, das Modell könne eine es könnte eine Blaupause für Deutschland sein.

Mit großer Mehrheit hat der Kreistag den Bau eines Zentralklinikums in Essingen beschlossen. Dafür stimmten 49, dagegen 16 Mitglieder des Gremiums, es gab eine Enthaltung. Vorausgegangen waren der Entscheidung in der gut dreistündigen Beratung eine erneute Vorstellung des Endera-Gutachtens, die Stellungnahmen der Fraktionssprecher und einzelner Mitglieder des Kreisparlaments. Dabei machte sich der Aalener Oberbürgermeister Frederick Brütting ( SPD) erneut für die von ihm ins Spiel gebrachte sogenannte Kombilösung am Ostalb-Klinikum in der Kreisstadt stark und forderte, den Menschen auch zu sagen, dass bei einem Zentralklinikum für die Standorte in Mutlangen und Ellwangen nicht mehr viel übrig bleiben werde. Dem widersprach Landrat Dr. Joachim Bläse energisch und betonte, an beiden genannten Orten werde es um die medizinische Grundversorgung gehen. Wolfgang Leidig (SPD) plädierte für zwei Klinik-Standorte im Kreis.

Wie sehr die Entscheidung im Kreistag viele Menschen bewegt, zeigte sich daran, dass die Zuhörertribüne voll besetzt war. Bei der anfänglichen Bürgerfragestunde appellierten einige Rednerinnen und Redner eindringlich an das Gremium, noch nicht über den Klinikstandort zu entscheiden. Bürgerinnen und Bürger, nach eigenen Angaben aus dem Raum Gmünd, forderten angesichts der aus ihrer Sicht auch ökologisch hohen Kosten eines Neubaus, statt „eines Neubaus und der immensen Vernichtung von Werten unsere guten dezentralen Kliniken zu erhalten".

Zentralklinikum des Ostalbkreises soll in Essingen entstehen

Nach einer knappen Stunde schließlich konnte Bläse, der alle Fragen geduldig beantwortet hatte, die Beratungen des Kreistags einleiten und zum, wie er sagte, Schlussakkord aufrufen. Die anstehende Entscheidung löse Emotionen, Befürchtungen und subjektive Wahrnehmungen aus, räumte er ein. Bläse verwehrte sich aber energisch gegen Vorwürfe an den Kreistag, es handele sich um Willkür, Parteipolitik gehe vor Sachpolitik. Solche Angriffe seien grundlos und unerhört und er nehme sie nicht hin. Es habe ein neutrales Verfahren gegeben und der Kreistag habe sich so verhalten, wie es sich gehöre.

„Jetzt brauchen wir eine belastbare Entscheidung und dabei haben wir nur einen Schuss frei,“ unterstrich Bläse weiter. Diese sei historisch, denn es gehe nicht um die nächsten Jahre, sondern um die Struktur der Gesundheitsversorgung der nächsten Jahrzehnte. Für sein Modell werde der Ostalbkreis bewundert und es könnte eine Blaupause für Deutschland sein. Klar sei aber auch, dass man mit der jetzigen Entscheidung noch nicht fertig sei, denn danach gehe es noch um die Grund- und Basisversorgung, vieles müsse noch konkretisiert werden. Bläse: „Aber jetzt müssen wir den nächsten Schritt tun und können nicht warten. Wir müssen das umsetzen, was umsetzungsreif ist!“ Dabei sei klar, dass alle Menschen im Kreis bestmöglich versorgt sein müssen und daher brauche man die ergänzende Notfallversorgung.

Krankenhaus im Ostalbkreis: Bühler betont Verantwortung für die Region

Dr. Gunter Bühler (CDU) sagte, jedes Mitglied des Kreistags habe sich sein Votum gut überlegt, denn es gehe um die vielleicht wichtigste Entscheidung in den 50 Jahren des Bestehens des Ostalbkreises. Sie habe eine immense Tragweite, erfordere hohe Investitionen und man trage im Gremium eine große Verantwortung für die Bevölkerung. Strukturelle Defizite zwängen jetzt zum Handeln. Er sah den Neubau in Essingen eindeutig im Vorteil. „Dabei liegt eine qualifizierte Notfallversorgung in Mutlangen, Ellwangen und Bopfingen in unserem ureigenen Interesse!“ Nach der Entscheidung über das Zentralklinikum gelte es, Defizite abzubauen und Sofortmaßnahmen umzusetzen.

Veronika Gromann (Grüne) sagte, man benötige ein medizinisches Behandlungszentrum auf höchstem Niveau wohnortnah im Kreis, aber auch eine solide Aus- und Weiterbildung müsse gewährleistet sein. Nicht zuletzt gehe es um die bestmögliche Erreichbarkeit der Klinik, plädierte sie für den Standort Essingen. Dieser sei im Übrigen nicht schön gerechnet worden, vielmehr werde versucht, nachträglich die Spielregeln zu ändern. Es gehe um das Patientenwohl, aber auch das Personal brauche möglichst gute Bedingungen. Essingen sei sowohl für die Beschäftigten aus Mutlangen als auch für die aus Ellwangen die Grenze. Gromann kündigte an, dass die Mehrheit ihrer Fraktion für Essingen stimmen werde.

SPD spricht sich für Kombilösung am Ostalb-Klinikum aus

Die SPD dagegen sei mehrheitlich für die Kombilösung am Ostalb-Klinikum, sagte Dr. Carola Merk-Rudolph. Es seien noch viele Fragen ungeklärt, es gebe viele Unwägbarkeiten und man müsse auch über einen Rettungshubschrauber nachdenken. Insgesamt bewege sich der Kreistag auf dünnem Eis und Risiken wären bei der Kombilösung leichter beherrschbar. Die große Sorge sei, ob angesichts des Regionalversorgers noch Geld übrig bleibe für Mutlangen und Ellwangen.

Karl Hilsenbek (Freie Wähler) sagte, man dürfe, könne und wolle sich nicht wegducken, sondern müsse entscheiden. Dieses Votum müsse für einen Neubau fallen, der wiederum eine schwarze Null schreiben müsse. Da dieser auch schneller zu haben sei, spare man sich jedes Jahr Verluste in Höhe von 40 Millionen Euro. Aber es müssten auch noch viele Punkte geklärt werden. Dr. Frank Gläser (AfD) sprach sich für einen Klinik-Neubau aus, weil dieser funktionell besser und kostengünstiger sei, während Roland Hamm (Linke) dagegen war. Er bezweifelte, dass der Neubau so schnell umzusetzen wäre, wie gesagt werde, weil noch Grundstücksverhandlungen geführt und Ausgleichsflächen ausgewiesen werden müssten. Sigrid Heusel war es ein Bedürfnis zu betonen, dass die SPD im Raum Gmünd für den Standort Essingen als die bessere Lösung stimmt. Auch das sei eine große Herausforderung, denn sie verursache große Ängste und die Rettungsdienste sagten, Essingen sei eine „gerade noch machbare“ Entfernung.