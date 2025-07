Außenspiegel abgeschlagen: Wer hat etwas beobachtet?

Der Außenspiegel eines grauen Toyotas ist in Baldingen abgeschlagen worden. Wie die Polizei berichtet, wurde das Auto am Sonntag, zwischen 0.30 Uhr und 10.30 Uhr in der Romantischen Straße beschädigt. Der Toyota stand ordnungsgemäß auf dem Parkplatz vor einem ehemaligen Imbissrestaurant. An dem Fahrzeug wurde der linke Außenspiegel so abgeschlagen, dass er lediglich noch an der Verkabelung hing. Der Schaden beträgt rund 200 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)

