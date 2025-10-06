Icon Menü
Zeugen gesucht: Unbekannter flieht in Bopfingen von Unfallort

Bopfingen

Unfallflucht in Bopfingen: Unbekannter beschädigt Auto und fährt davon

Ein in der Bergstraße in Bopfingen abgestellter Mercedes-Benz wurde beschädigt, doch der Unfallverursacher fuhr einfach weter. Wer hat etwas beobachtet?
    Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte in Bopfingen ein anderes Auto, fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.
    Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte in Bopfingen ein anderes Auto, fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild)

    Ein Unbekannter hat in Bopfingen ein Auto beschädigt und ist dann vom Unfallort geflohen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Donnerstag zwischen 16.30 und 16.45 Uhr in der Bergstraße. Der Unfallverursacher hinterließ am beschädigten Mercedes-Benz einen Schaden von 1500 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter Telefon 07362 96020 entgegen. (AZ)

