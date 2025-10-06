Unfallflucht in Bopfingen: Unbekannter beschädigt Auto und fährt davon

Ein Unbekannter hat in Bopfingen ein Auto beschädigt und ist dann vom Unfallort geflohen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Donnerstag zwischen 16.30 und 16.45 Uhr in der Bergstraße. Der Unfallverursacher hinterließ am beschädigten Mercedes-Benz einen Schaden von 1500 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter Telefon 07362 96020 entgegen. (AZ)

